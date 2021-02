Dàn sao trẻ Kpop là đại gia bất động sản

Sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, dàn ngôi sao như Jung Kook, Yoona, Zico, IU trở nên giàu có và lấn sân sang lĩnh vực đầu tư bất động sản tại Hàn Quốc.

Hàn Quốc được coi là một trong những đất nước có mức sinh hoạt phí cao. Đây là quốc gia có dân số lớn hơn bang California và Indiana (Mỹ) cộng lại. Vì thế, giá bất động sản ở Hàn Quốc thường ở mức cao, người bình thường khó có cơ hội sở hữu tài sản của riêng mình.

Do vậy, việc những ngôi sao Kpop nắm trong tay khối bất động sản khi còn trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Để đạt được thành quả ngày hôm nay, họ đã dành cả thanh xuân để làm việc.

Jung Kook (BTS)

Ngôi sao đầu tiên trong danh sách sáu thần tượng xứ Hàn nắm trong tay nhiều bất động sản giá trị là Jung Kook (BTS). Nam ca sĩ ra mắt năm 15 tuổi, hiện tại, ở tuổi 24, Jung Kook là một trong những triệu phú trẻ nhất xứ Hàn.

Anh là chủ nhân ngôi nhà biệt lập ở Itaewon-dong, Yongsan-gu (Seoul) có giá khoảng 7,6 tỷ won (tương đương 6,83 triệu USD ) - mức giá được đưa ra vào tháng 11/2020. Trước đó, Jung Kook mua căn nhà ở Seoul Forest có giá 1,95 tỷ won ( 1,8 triệu USD ) vào năm 2018. Tới tháng 10/2020, Jung Kook bán căn nhà này với giá 2,5 tỷ won ( 2,26 triệu USD ).

Yoona (SNSD)

Yoona - nữ ca sĩ ra mắt năm 2008 khi 17 tuổi là người thứ hai trong danh sách những ngôi sao đầu tư bất động sản thành công. Thành công vang dội dưới tư cách thành viên SNSD, sau đó cô trở thành gương mặt nổi tiếng trên nhiều lĩnh vực từ diễn xuất đến ca hát. Trong lĩnh vực âm nhạc, cô cùng SNSD cho ra đời nhiều bản hit như Into the New World, Gee, Hoot. Khi là diễn viên, tên tuổi Yoona như nâng tầm bởi góp mặt trong Exit - bộ phim thu hút hơn 9 triệu khán giả khi ra mắt tại các cụm rạp.

Với những gì kiếm được từ hoạt động nghệ thuật, Yoona đã đầu tư mua tòa nhà ở Cheongdam-dong, Gangnam-gu (Seoul) có giá 10 tỷ won ( 9 triệu USD ) vào tháng 10/2019.

Sehun (EXO)

Sehun ra mắt vào năm 2012 khi mới 14 tuổi. Anh được coi là thần tượng nổi tiếng liên tiếp trong nhiều năm. Khi những đứa trẻ khác còn đang ở tuổi đi học, đi chơi, Sehun đã dành hàng đêm để luyện tập. Ngoài việc hoạt động cùng EXO, Sehun tích cực tham gia phim truyền hình và các game show.

Nhờ vậy, hiện tại, nam ca sĩ là chủ nhân tòa nhà ở Sangdo-dong, Dongjak-gu (Seoul). Tòa nhà cao 6 tầng gồm một tầng hầm được mua tháng 12/2019 có giá 3,35 tỷ won ( 3 triệu USD ).

Lee Chanhyuk (AKMU)

Năm 17 tuổi, Chanhyuk ra mắt cùng chị gái Lee Suhyun với tư cách thành viên nhóm nhạc hai người AKMU. Chanhyuk đóng vai trò nhà sản xuất, biên kịch và soạn nhạc của nhóm. Năm 2017, truyền thông đưa tin nam ca sĩ sở hữu 39 bài hát được đăng ký KOMCA, việc này đồng nghĩa rằng Chanhyuk kiếm được khoảng một tỷ won chỉ từ phí bản quyền.

Với số tiền kiếm được, Chanhyuk mua tòa nhà trị giá 4,75 tỷ won ( 4,3 triệu USD ) ở Seogyo-dong, Mapo-gu (Seoul). Sau đó, năm 2016, anh tu sửa lại thành tòa nhà có một tầng hầm và bốn tầng trên mặt đất. Tầng 1, tầng 2 dành để cho thuê.

IU

IU ra mắt khi mới 15 tuổi và đang là học sinh trung học. Kể từ đó, IU dần khẳng định bản thân xứng đáng với tên gọi "em gái quốc dân" của khán giả dành cho cô. Cô phát hành nhiều bản hit như Good day, Palette, Blueming, Eight, BBIBBI...

Nhờ sự chăm chỉ, IU hiện là một trong những ngôi sao giàu có bậc nhất showbiz Hàn. Cô là chủ nhân căn nhà ở Yangpyeong, Gyeonggi-do trị giá 4,6 tỷ won ( 4,2 triệu USD ). Tuy nhiên, nơi này IU không dùng để kinh doanh. Theo chia sẻ từ phía công ty chủ quản, đây là ngôi nhà để "em gái quốc dân" thư giãn cùng gia đình vào dịp cuối tuần.

Zico (Block B)

Zico được coi là một trong những nhân tố làm nên thành công cho Block B. Ngoài việc hoạt động cùng với nhóm, anh cũng thành công khi phát triển sự nghiệp solo.