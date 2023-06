Dàn sao tiết lộ con người thật của Tom Cruise

Trong cuộc phỏng vấn với E! News, Simon Pegg - tài tử thủ vai đặc vụ Benji Dunn trong loạt Mission: Impossible - nói anh làm việc với Tom Cruise từ phần 3 của thương hiệu hành động hồi năm 2006. Với anh, Cruise là nhân vật có "1-0-2".

"Tom chỉ đạo từ trên xuống dưới và truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Không ai giống Tom cả, anh ấy là ngôi sao điện ảnh cuối cùng của thể loại hành động cũ", Pegg chia sẻ.

Lần đầu đến Hollywood và gặp Cruise, Pegg ấn tượng với đàn anh ở sự cởi mở, chân thành. Anh nhìn thấy những khía cạnh tốt của Cruise, khác xa những gì truyền thông nói. Pegg hồi tưởng: "Anh ấy khiến tôi cảm thấy được chào đón. Tom thoải mái và hào phóng".

Pegg đã làm bạn với Cruise hơn 17 năm. Với anh, Cruise là người đàn ông phi thường và cố gắng hết mình vì khán giả. Pegg phục bạn mình ở chỗ luôn mạo hiểm mạng sống để có được những thước phim đẹp và giá trị nhất.

Từng được cho là yêu Cruise trong quá trình quay phim, Hayley Atwell (vai Grace) vẫn thoải mái chia sẻ về nam chính. Cô ca ngợi Cruise chuyên nghiệp, mang đến cảm giác an toàn cho bạn diễn khi thực hiện các phân đoạn cực kỳ mạo hiểm.

Trong khi đó, Vanessa Kirby được Cruise truyền cảm hứng về tinh thần quyết liệt. Cô vẫn sợ và ám ảnh cảnh tài tử lái môtô nhảy khỏi vách đá. Nữ diễn viên đóng vai tay buôn vũ khí Alanna Mitsopolis ở phần 7 của Mission: Impossible.

Chia sẻ với E! News, Pom Klementieff cho biết toàn bộ dàn diễn viên rất tin tưởng Cruise và đạo diễn Christopher McQuarrie. Hai người đứng đầu luôn đặt tiêu chuẩn cao, vì thế, các thành viên còn lại phải nỗ lực để trở nên tốt hơn, xứng đáng với kỳ vọng của Cruise cũng như McQuarrie.

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One sẽ ra rạp ở Mỹ vào ngày 12/7 sau nhiều lần dời lịch. Phần tiếp theo của phim, Dead Reckoning Part Two, dự kiến ​​công chiếu vào ngày 28/6/2024.

