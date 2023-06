Dàn sao 'The Flash' kiếm được bao nhiêu tiền?

Micheal Shannon tái xuất The Flash trong vai phản diện chính - đại tướng Zod. So với những ác nhân khác từng được đưa lên màn ảnh vũ trụ DC, nhân vật này không phải một trong những cái tên nổi bật nhất. Đặc biệt, Zod từng bại trận dưới tay Superman trong Man of Steel (2013). Thế nhưng lần này, gã đồ tể xuất hiện trong The Flash ở một dòng thời gian khác, nơi Liên minh Công lý không được thành lập.