Dàn sao quy tụ trên thảm đỏ Oscar 2022

Andrew Garfield bảnh bao với suit nhung của Saint Laurent. 2021 là năm thành công của anh khi được đón nhận nồng nhiệt. Trước khi trở lại với chiếc áo Người Nhện trong Spider-Man: No Way Home, Garfield xuất hiện trong Tick, Tick... Boom! và The Eyes of Tammy Faye - hai phim đều tham gia tranh giải Oscar năm nay. Ảnh: Pagesix.