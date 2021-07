Dàn sao nữ phim 'The Naked Director'

Phim truyền hình "The Naked Director" được cải biên từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, có sự xuất hiện của các diễn viên Misato Morita, Yuri Tsunematsu, Ami Tomite.

The Naked Director là tác phẩm truyền hình Nhật Bản được gắn mác 18+ và đã chiếu được hai mùa trên Netflix. Phim nói về lịch sử hình thành ngành công nghiệp phim người lớn ở Nhật Bản nói chung và quá trình lập nghiệp của Toru Muranishi - người được mệnh danh là "Đế vương AV".

Phim có sự tham gia diễn xuất của nhiều diễn viên, thần tượng nổi tiếng. Trong đó, vai diễn viên nữ chính ở phần 1 do Misato Morita đảm nhận. Cô gái sinh năm 1996 vào vai nữ sinh trung học có tên Megumi - cô gái luôn khao khát chuyện tình dục và tôn thờ tuyệt đối bản năng tự nhiên của con người. Megumi cũng là ngôi sao đầu tiên của hãng phim khiêu dâm do Toru Muranishi thành lập.

Sau khi The Naked Director 1 lên sóng, Morita nhanh chóng nổi tiếng và nhận được sự chú ý khắp châu Á. Cô được nhận xét là diễn xuất tốt nhất trong dàn diễn viên nữ, cô cũng không ngại "trút sạch xiêm y" để đóng cảnh nhạy cảm trong phim.

Misato Morita đảm nhận vai nữ chính Megumi trong phần 1 The Naked Director.

Sang phần 2, quan hệ giữa Toru Muranishi và Megumi có nhiều biến chuyển, bắt đầu nảy sinh tình cảm khó phân định. Do đó, Muranishi quyết định tìm một ngôi sao mới để thay thế vị trí của Megumi.

Người được chọn là Miyuki Chiba - vai diễn do Yuri Tsunematsu đảm nhận. Yuri Tsunematsu sinh năm 1998, có vẻ đẹp rạng rỡ, toát lên nét thanh thuần, hai nốt ruồi đậm màu hai bên má được cho là một trong những điểm đặc trưng và thu hút nhất trên gương mặt cô. Vẻ đẹp của Misato Morita và Yuri Tsunematsu được cho là "một chín một mười", đều có nét gợi cảm riêng.

Trước khi đến với The Naked Director, Yuri Tsunematsu đã là gương mặt quen thuộc với ngành giải trí Nhật Bản. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 6 tuổi, từng xuất hiện trong Have A Song On Your Lips, Before We Vanish... Chỉ cao 1,58 m nhưng người đẹp 23 tuổi vẫn nổi bật nhờ có vóc dáng gợi cảm, nụ cười thu hút.

Yuri Tsunematsu sinh năm 1998, xuất thân là diễn viên nhí.

Ngoài hai vai chính của hai mùa do Misato Morita và Yuri Tsunematsu đảm nhận, The Naked Director còn có sự xuất hiện của nhiều diễn viên nữ khác, chẳng hạn Ami Tomite và Yuka Masuda - hai cựu thành viên nhóm AKB48.

Trong phim, Ami Tomite vào vai Naoko - nữ chính trong bộ phim đầu tay (và gặp thất bại về doanh thu) của Toru Muranishi. Naoko đã giải nghệ và tìm một công việc bình thường ở phần 1, nhưng cô đã trở lại ở phần 2 với nhiều đất diễn hơn.

Ngoài ra còn có Nishiuchi Mariya - diễn viên, người mẫu kiêm ca sĩ gợi cảm sinh năm 1993, vai diễn của cô có tên Sayaka. Việc "tín đồ thời trang" nổi tiếng hàng đầu như Mariya xác nhận tham gia phần 2 tác phẩm nói về ngành công nghiệp phim khiêu dâm khiến khán giả thích thú.

Dàn diễn viên phụ có sự xuất hiện của hai cựu thành viên AKB48.

The Naked Director được cải biên từ thiểu thuyết cùng tên của tác giả Nobuhiro Motohashi. Sau khi lên sóng lần đầu vào năm 2019, The Naked Director nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Dù vậy, tác phẩm vẫn được đánh giá cao, IMDb chấm phim 8.3 điểm, phim nhận được 96% phản hồi tích cực trên Rotten Tomatoes.