Dàn sao nam Hàn Quốc được nhận xét 'càng già càng đẹp'

Trong các ngôi sao Hàn Quốc, Nam Goong Min là sao nam hiếm hoi có vẻ ngoài trẻ trung hơn so với tuổi thật, ít thay đổi theo thời gian. Ở tuổi 42, sao phim Beautiful Gong Shim vẫn giữ được ngoại hình và phong cách trẻ trung, lịch lãm. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng so với thời đóng Can You Hear My Heart, nam diễn viên ngày càng nổi bật.