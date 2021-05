Dàn sao MU tự lái xe tới sân để tránh gặp CĐV

Các cầu thủ MU tự lái xe đến sân Old Trafford để tránh sự chú ý từ CĐV trước trận đại chiến với Liverpool rạng sáng 14/5 (giờ Hà Nội).

Theo M.E.N, các cầu thủ Bruno Fernandes, Mason Greenwood và Edinson Cavani có mặt tại sân Old Trafford trước giờ diễn ra trận đấu 6 tiếng. Các thành viên còn lại của "Quỷ đỏ" cũng tự di chuyển để tránh bị CĐV chú ý.

Đây là lần đầu tiên cầu thủ MU đến sân bằng phương tiện cá nhân. Thông thường, toàn đội MU tập trung tại khách sạn Lowry ở Manchester một ngày trước khi thi đấu. Trước trận khoảng 3 tiếng, các cầu thủ cùng lên xe di chuyển đến sân Old Trafford.

Cầu thủ MU lần đầu tự lái xe đến sân Old Trafford. Ảnh: Getty.

Sau sự cố hôm 3/5, MU thông báo tạm thời không dùng Khách sạn Lowry là nơi tập trung cho mỗi trận đấu đến hết mùa này.

MU đã vạch ra kế hoạch để đến Old Trafford an toàn. Theo đó, hai thành viên ban huấn luyện MU giả vờ tới Khách sạn Lowry, nhằm đánh lạc hướng người hâm mộ và báo giới. CĐV tưởng toàn đội MU tập trung ở Lowry. Tuy nhiên, các cầu thủ đến sân sớm hơn thường lệ 3 tiếng và kế hoạch thành công.

Hàng trăm CĐV MU tụ tập trước sân Old Trafford, la hét và đốt pháo khói. Cảnh sát Manchester đã chủ động bố trí lực lượng để không cho nhóm CĐV này làm loạn.

Theo Goal, nhóm CĐV MU đã chặn đầu xe di chuyển của Liverpool. Tuy nhiên, đây là chiếc xe "The Kop" đánh lạc hướng CĐV. Toàn bộ thành viên Liverpool lên xe khác và vào Old Trafford an toàn.

Hôm 3/5, trận đấu giữa MU và Liverpool tại Old Trafford phải tạm hoãn. Các CĐV tụ tập ở khách sạn Lowry, không cho cả đội MU đến Old Trafford. Hàng nghìn CĐV khác làm loạn ở sân Old Trafford. Một số quá khích xông vào sân, giẫm lên mặt cỏ, phá nhiều máy quay phim và nhổ cột cờ góc. Ban quản lý sân Old Trafford không thể khắc phục tình trạng hư hỏng trong vài tiếng, do đó trận đấu bị hủy.

Nhóm CĐV MU đang làm mọi cách để chống đối nhà Glazer. Sau sự cố Super League, làn sóng chỉ trích các ông chủ MU tăng lên. Khẩu hiệu "Glazer out" liên tục xuất hiện ở sân Old Trafford 2 tuần qua.