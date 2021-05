Dàn sao mang nhiều thân phận trong các phim siêu anh hùng Marvel

Dương Tử Quỳnh: Trước khi được chọn vào vai diễn chưa tiết lộ trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Dương Tử Quỳnh từng xuất hiện thoáng qua trong Guardians of the Galaxy Vol. 2 của James Gunn. Chị hóa thân thành Aleta Ogord, một trong những thành viên ban đầu của biệt đội ở truyện tranh.