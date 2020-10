Dàn sao mặc gợi cảm trên thảm đỏ

Nhiều ngôi sao không xuất hiện tại thảm đỏ vì tình hình dịch bệnh căng thẳng. Hai giám khảo The Voice Blake Shelton và Gwen Stefani tham dự lễ trao giải thông qua hình thức livestream. Đôi bạn đời giành chiến thắng hạng mục MV xuất sắc với ca khúc Nobody But You. Ảnh: AP.