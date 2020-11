Dàn sao mặc gợi cảm biểu diễn tại MTV EMAs 2020

Tate McRae được 4 nữ vũ công mang khẩu trang hỗ trợ trong tiết mục You Broke Me First. Ca khúc nhạc pop được ca sĩ phát hành hồi tháng 4 theo MTV đánh giá là "dễ khiến người nghe thổn thức và xúc động". Tate McRae là ca nhạc sĩ 17 tuổi đến từ Canada.