Dàn sao Liên Quân Mobile thế giới đổ bộ Việt Nam

Những ngôi sao hàng đầu của giới Liên Quân Mobile thế giới như Neil, Nunu đã có mặt tại Việt Nam, sẵn sàng tranh tài tại APL 2022.

Thần rừng Neil là một trong những game thủ quốc tế đáng chú ý nhất ở APL 2022.

Chiều 7/11, hầu hết đội tham dự APL 2022, ngoại trừ đại diện ASL (Indonesia), đã có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị cho giải đấu danh giá bậc nhất ở bộ môn Liên Quân Mobile.

Những đại diện của RPL (Thái Lan), GCS (Đài Bắc Trung Hoa) nhận được sự chào đón của đông đảo người hâm mộ ở Việt Nam. Sau 3 năm, một giải đấu quốc tế mới được tổ chức tại TP.HCM dưới hình thức offline. Điều đó khiến sức hút, sự chờ đợi của cộng đồng Liên Quân Mobile Việt Nam càng lớn hơn.

Hình ảnh nhiều cổ động viên đến sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón, xin chữ ký các tuyển thủ chắc chắn sẽ đọng lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng cộng đồng Liên Quân Mobile quốc tế.

Không chỉ vậy, Nguyễn "BirdLB" Văn Hiếu, thành viên của V Gaming, nhà vô địch AIC 2022, cũng đến sân bay để chào đón, giao lưu cùng các đội RPL, GCS. BirdLB tỏ ra rất hào hứng khi được gặp thần tượng Nunu, người chơi đường giữa của Buriram United eSports (đại diện RPL).

Bên cạnh đó, Nguyễn "Daim" Thành Trung, thành viên của BOX Gaming, cũng khoe bức ảnh chụp cùng Nunu trên trang cá nhân. Các game thủ chuyên nghiệp của Việt Nam đã cho thấy sự thân thiện, tinh thần hiếu khách của mình. Trên sàn đấu, họ là đối thủ còn ở ngoài đời, họ là những người bạn thân thiết.

BirdLB (đeo kính) đến sân bay đón Nunu (giữa).

Sau khi đặt chân đến Việt Nam, các đội sẽ có khoảng một tuần chuẩn bị, tập luyện trước khi tranh tài ở APL 2022. Vòng bảng diễn ra từ ngày 16/11 đến ngày 21/11, với những đội tuyển xuất sắc tại các giải đấu quốc nội cùng cạnh tranh để giành lấy tấm vé tham dự vòng play-off.

APL 2022 Việt Nam sẽ đánh dấu sự trở lại của giải đấu quốc tế offline trên sân khấu lớn cùng thông điệp chính thức "We have no limits!".

Giải đấu năm nay có sự tham gia thi đấu của nhiều tài năng trẻ tuổi. Thông qua chủ đề vượt qua giới hạn và bước ra khỏi khu vực an toàn của bản thân, Liên Quân Mobile mong muốn lan tỏa thông điệp về một thế hệ của những tuyển thủ đầy đam mê, có sẵn trong mình sự tự tin và khao khát cháy bỏng để chinh phục mọi chông gai trên con đường phía trước.

Đại diện của Đấu Trường Danh Vọng (AOG - Việt Nam) sẽ phải đối đầu với những đối thủ nặng ký trên đấu trường quốc tế. BOX Gaming rơi vào bảng A, bảng đấu "tử thần" khi phải đối đầu với hai đối thủ đáng gờm là Bikertopia eSports quán quân giải đấu GCS mùa Hè 2022 và nhà vô địch AWC 2021, KFC x Talon.

Trong khi đó, Saigon Phantom ở bảng B lại một lần nữa chạm mặt với đối thủ đầy duyên nợ MAD Team. Tại bảng C, V Gaming tái đấu với đội tuyển kình địch tại AIC 2021 Buriram United eSports.

Trong ngày khai mạc (16/11), hai đại diện Việt Nam sẽ ra quân. Saigon Phantom sẽ đụng độ Cựu vương AIC 2020 MAD Team trong trận đấu tâm điểm vào lúc 14h30. Cuộc chiến giữa hai thần rừng Lai Bâng và Neil chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của khán giả.

Đến 17h, V Gaming sẽ chạm trán đương kim vô địch giải đấu ASL mùa Đông 2022 là Dewa United eSports.