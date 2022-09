Dàn sao làm lu mờ người mẫu khi catwalk

Đến show của nhà thiết kế gốc Việt Peter Do, Jeno (NCT) xuất hiện đầu tiên. Sau đó, hai thực tập sinh nhà SM Entertainment cũng góp mặt trên sàn catwalk trong những bộ đồ phi giới tính, xóa nhòa mọi rào cản. Nói về lý do đưa sao Kpop lên sàn diễn, Peter Do cho biết anh thấy sự đồng điệu giữa những thần tượng và người sáng tạo thời trang. Cả hai luôn cố gắng thể hiện những điều đẹp đẽ ra bên ngoài và không ai hay biết sự hy sinh, khó khăn phía sau cánh gà. Ảnh: Vogue.