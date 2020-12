Dàn sao Kpop đeo khẩu trang dự thảm đỏ

TWICE tham dự chương trình với đội hình bảy người. Jung Yeon trong giai đoạn tạm ngừng hoạt động vì bệnh tâm lý. Trong khi đó, Sana phải tự cách ly 14 ngày vì đã tiếp xúc với Chungha - nữ ca sĩ xác nhận dương tính với Covid-19 hôm 7/12. Nhóm cũng vừa phát hành digital single mới có tên Cry For Me vào ngày 18/12.