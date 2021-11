Dàn sao không cần đến phòng gym

Thay vì tập tạ nặng để có thân hình cơ bắp, Jason Statham, Zendaya hay Tom Brady chú trọng vào những động tác đơn giản hơn.

Thuê huấn luyện viên cá nhân, mua dàn thiết bị tập luyện và đến phòng gym tốt nhất là những điều phần lớn người nổi tiếng hay làm để giữ dáng. Tuy nhiên, một số ngôi sao hạng A lại thích bỏ hẳn việc tập gym và khiến quá trình giữ dáng trở nên đơn giản hơn, theo SCMP.

Tom Brady dùng dây kháng lực

Là tiền vệ trong đội bóng bầu dục, Brady phụ thuộc ít hơn vào sức mạnh và khối lượng cơ bắp so với những người chơi ở các vị trí khác. Điều này giúp nhà vô địch Super Bowl 44 tuổi được thoải mái lựa chọn hơn về thói quen tập luyện của mình.

Thay vì dùng tạ, Brady cho biết thiết bị duy nhất mình sử dụng là dây kháng lực. Với những bài tập khác, anh chỉ dựa vào cơ thể.

Dây kháng lực là đồ dùng duy nhất của Tom Brady khi tập luyện. Ảnh: InsideHook.

Zendaya tập cardio và squats

Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết cô tránh việc tập gym, thậm chí ghét nó. "Tôi thấy nó rất nhàm chán. Cách tôi tập thể dục là phải nhảy hoặc làm điều gì bản thân thấy vui vẻ", cô nói.

Theo đó, cô hay tập các bài cho tim mạch, squats, nâng cánh tay và chân, chống đẩy, lắc bụng.

Zendaya thích nhảy, vui đùa trong lúc tập luyện. Ảnh: Celebily.

Jason Statham chú trọng bài tập dùng sức nặng cơ thể

Jason Statham cho thấy sự mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh. Tuy nhiên, cách anh tập luyện đã có sự thay đổi trong những năm qua.

Statham cho biết anh chuyển từ cử tạ sang thói quen tập luyện dựa trên trọng lượng cơ thể để ưu tiên sự nhanh nhẹn hơn là sức mạnh thuần túy.

Anh giải thích với Men's Health: "Tập luyện trọng lượng cơ thể giúp bạn tìm ra điểm yếu của mình nhanh chóng. Bạn cần nhiều yếu tố như sự linh hoạt, sức mạnh. Bạn có vóc dáng đẹp khi nâng tạ nhưng điều đó chẳng mang lại sự nhanh nhẹn. Tôi nhận ra sự nhanh nhẹn có thể được áp dụng nhiều hơn sức mạnh thô bạo".

Giờ đây, các bài tập yêu thích của Statham bao gồm trồng cây chuối, các động tác võ thuật và ngồi chữ L.

Statham từng tập cử tạ và từ bỏ. Ảnh: jasonstatham, just jared.

Russell Westbrook chăm chống đẩy

Cầu thủ bóng rổ này chú trọng sự kết hợp giữa di chuyển, căng và ổn định hơn những bài tập nặng, theo GQ.

Một trong những bài tập yêu thích của anh là chống đẩy đơn giản. Anh thường thực hiện 25-50 lần chống đẩy mỗi sáng sau khi thức dậy.

Russell Westbrook thích các bài tập thể dục trọng lượng cơ thể. Ảnh: russwest44.v, ELLE, Popsugar.

Charlie Hunnam đấm bốc

Charlie Hunnam cho thấy thân hình cân đối trong các bộ phim hành động như King Arthur: Legend of The Sword và Sons of Anarchy. Anh đã cố gắng đạt được vẻ ngoài đó mà không cần cử tạ. Thay vào đó, anh tập quyền anh và nhào lộn để có vóc dáng võ sĩ.

Nam diễn viên người Anh cho biết anh ghét cảm giác có cơ bắp. Anh dựa vào các bài tập như kéo, chống đẩy, squats và thói quen đấm bốc để duy trì cơ bắp, giúp thân hình săn chắc vừa phải, không trông giống vận động viên thể hình.

Charlie Hunnam tận dụng sở thích đấm bốc để luyện tập. Ảnh: P, Popsugar.

Eve gập bụng và chống đẩy

Kể từ khi biểu diễn vào năm 1996, nghệ sĩ hip hop Eve được nhận xét có vóc dáng không thay đổi trong suốt sự nghiệp của mình.

"Tôi đã giữ gìn vóc dáng bằng cách chú trọng vào các bài tập tim mạch và rèn luyện sức mạnh hơn việc tập tạ. Tôi chống đẩy, gập bụng và ngồi xổm - những bài tập cho phép sử dụng trọng lượng cơ thể của mình", cô nói.

Eve nhấn mạnh vào bài tập tim mạch. Ảnh: therealeve.

Jamie Foxx tập với thanh xà

Nam diễn viên 54 tuổi nói với Men's Health anh không có huấn luyện viên riêng, dùng tạ hay thiết bị đắt tiền để tập luyện.

Thiết bị duy nhất anh có là thanh xà được lắp đặt trong phòng ngủ. Nhờ vậy, anh có thể tập nó mỗi khi rảnh. Phần còn lại của các bài tập bao gồm chống đẩy, ngồi lên và mở rộng lưng.

Jamie Foxx có thân hình cơ bắp nhờ tập luyện với xà. Ảnh: Lossfat.

Yasiel Puig tập luyện với bóng tạ

Khi Puig ở với Dodgers từ năm 2013-2018, anh đã tăng 12 kg cơ bắp nhờ những quả bóng tạ, Brandon McDaniel - huấn luyện viên của đội - nói với Men's Journal.

"Anh ấy có một thân hình mà chúng tôi không thể giải thích được. Anh chỉ dựa vào những quả bóng và phần còn lại đều là các bài tập trọng lượng cơ thể", McDaniel cho biết thêm.