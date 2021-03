Dàn sao Hong Kong vắng mặt trong 'Cỗ máy thời gian' 2021

Theo On, Cổ Thiên Lạc đã mời Giang Hoa tái diễn trên màn ảnh rộng, nhưng nam diễn viên từ chối trở lại. "Vai diễn tôi tạo ra cách đây 20 năm đã đủ tốt và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Nếu diễn lại, tôi không tự tin bản thân có thể vượt qua cái bóng của chính mình. Một khi làm lại sẽ có sự so sánh, tôi không muốn tự tay phá hủy hình ảnh nhân vật Liên Tấn hay Lao Ái trong mắt khán giả", Giang Hoa chia sẻ lý do cự tuyệt ê-kíp Cỗ máy thời gian bản điện ảnh.