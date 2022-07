Dàn sao Hollywood làm bố ở tuổi 50

Vào thời điểm 50 tuổi, hầu hết đàn ông đều đã có con trưởng thành và thậm chí một số người lên chức ông nội. Đối với các ngôi sao nổi tiếng, thời điểm đó họ mới bắt đầu xây dựng gia đình. James Earl Jones - người lồng tiếng câu thoại nổi tiếng “I am your father” trong The Empire Strikes Back chào đón cậu con trai Flynn vào năm 1982, khi ông 51 tuổi. Ảnh: SCMP.