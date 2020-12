Dàn sao hàng đầu Kpop ở sự kiện không có khán giả

The Fact Music Awards 2020 (TMAs 2020) được tổ chức trực tuyến mà không có khán giả, nhằm đảm bảo an toàn cho cả nghệ sĩ biểu diễn và người hâm mộ. Lễ trao giải cũng diễn ra vào tháng 12, tức là sớm hơn những năm trước. Tuy vậy, sự kiện vẫn có sự tham dự của nghệ sĩ hàng đầu Kpop như Super Junior, BTS, TWICE, Seventeen, Mamamoo… Trong đó, Jun Hyun Moo và Seohyun là 2 nghệ sĩ đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình.