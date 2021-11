Dàn sao hàng đầu giới giải trí tại Lễ trao giải Rồng xanh 2021

Jo In Sung sánh vai cùng bạn diễn Kim Yoon Seok trên thảm đỏ. Bộ phim Escape from Mogadishu do hai ngôi sao đảm nhận vai chính đã chiến thắng các giải thưởng Đạo diễn xuất sắc, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc, Phim được yêu thích nhất và Phim điện ảnh hay nhất. Escape from Mogadishu là tác phẩm có doanh thu phòng vé tốt nhất tại Hàn Quốc trong năm 2021.