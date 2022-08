Dàn sao hạng A dự công chiếu phim của Lee Jung Jae

Bộ ba tài tử quyền lực bậc nhất của Hàn Quốc hiện tại hội tụ (từ trái sang Jung Woo Sung, Lee Byung Hun và Lee Jung Jae). Trong đó, Lee Byung Hun cũng là người có sự nghiệp vượt trội, từng gây tiếng vang tại Hollywood với nhiều tác phẩm ăn khách như G.I. Joe: Rise of Cobra, Terminator Genisys, The Magnificent Seven (2016).