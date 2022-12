Dàn sao Hàn mặc gợi cảm trên thảm đỏ bất chấp thời tiết 2 độ C

Park So Dam chọn dáng váy đuôi cá với điểm nhấn tay bồng, cúp ngực hở vai trần. Nữ diễn viên chịu giá lạnh để có được sự xuất hiện ấn tượng tại lễ trao giải. Grand Bell Awards vinh danh các diễn viên và bộ phim xuất sắc, có thành tích tốt phát hành tại Hàn Quốc trong thời gian 1/10/2021-30/9. Ảnh: Oh My Star.