Dàn sao góp mặt trong bom tấn truyền hình ‘Penthouse 2’

Lee Si Eon: Là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, nam diễn viên sinh năm 1982 từng tham gia nhiều phim truyền hình nổi tiếng như Reply 1997, Kill Me Heal Me, My Sassy Girl, Reunited Worlds, I'm Not A Robot, Welcome to Waikiki 2, Abyss, Hotel Del Luna, Kairos…