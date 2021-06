Dàn sao giúp CLB châu Âu thu về khoản tiền lớn

James Rodriguez: Nhờ túi tiền của tỷ phú Dmitry Rybolovlev, AS Monaco dễ dàng có Rodriguez từ FC Porto vào mùa hè năm 2013 với giá 49 triệu euro. Trước đó, FC Porto bỏ ra 6 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ đa năng người Colombia. AS Monaco cũng chẳng bị lỗ trong thương vụ này. Một năm sau, họ bán Rodriguez cho Real Madrid với giá 75 triệu euro. Ảnh: AS.