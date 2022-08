Dàn sao giàu có sau loạt phim Disney

Sau khi tách nhóm vào năm 2012, Joe tiếp tục kiếm tiền từ âm nhạc với tư cách nghệ sĩ solo và tham gia vào ban nhạc DNCE trước khi xuất hiện với tư cách huấn luyện viên cho The Voice phiên bản Úc. Trong khi đó, Kevin tập trung vào màn ảnh nhỏ, đóng vai chính trong nhiều bộ phim như Married to Jonas, The Celebrity Apprentice và The Real Housewives of New Jersey (2014). Anh cũng trở thành một doanh nhân với tư cách là người sáng lập công ty bất động sản Jonas Werner Homes và đồng giám đốc điều hành của công ty truyền thông The Blu Market. Ảnh: Jonasbrothers.