Dàn sao 'Fast & Furious 10'

Không thể phủ nhận, danh tiếng của anh đã tăng lên chóng mặt qua series Fast and Furious, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, anh còn thử sức biến hóa ở nhiều thể loại phim khác bên cạnh các bom tấn hành động. Vin là người lồng tiếng cho nhân vật Groot đáng yêu của MCU, xuất hiện trong Guardians of the Galaxy, Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) và Thor: Love and Thunder (2022). Gần đây nhất, anh khiến người hâm mộ không khỏi vui mừng khi góp mặt trong bom tấn Avatar: The Way of Water, mặc dù vai trò của anh ấy vẫn hiện tại chưa chính thức được tiết lộ.