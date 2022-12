Dàn sao được săn đón sau World Cup 2022

Enzo Fernandez là chủ nhân danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất World Cup 2022. Mạnh mẽ, năng lượng, kỹ thuật là những ấn tượng mà Fernandez tạo ra. Do thời hạn hợp đồng giữa anh và Benfica kéo dài đến 2027, Liverpool, đội bóng quan tâm nhất đến Fernandez, có thể phải bỏ ra 80 triệu bảng.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019