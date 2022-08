Dàn sao đóng phim của đạo diễn 'Avengers: Endgame'

Dương Tử Quỳnh, Millie Bobby Brown... cùng nhiều sao tham gia "The Electric State" - phim khoa học viễn tưởng của anh em đạo diễn Russo.

Theo Deadline, Dương Tử Quỳnh, Millie Bobby Brown, Stanley Tucci, Jason Alexander, Brian Cox, Jenny Slate và Chris Pratt sẽ tham gia The Electric State - phim trực tuyến mới của Anthony và Joseph Russo. Anh em nhà Russo làm đạo diễn kiêm sản xuất, Christopher Markus và Stephen McFeely biên kịch.

Joseph (trái) và Anthony Russo.

Mới đây, anh em nhà Russo gây tiếng vang khi thực hiện phim hành động trên nền tảng trực tuyến The Gray Man - có Ryan Gosling đóng chính. Bộ đôi đạo diễn nổi tiếng khi tham gia nhiều dự án phim Marvel, từng cầm trịch Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019).

Trong The Electric State, Millie Bobby Brown vào vai cô gái trẻ mồ côi, cùng một robot, người phụ nữ bí ẩn (Dương Tử Quỳnh) đi tìm em trai, đi dọc bờ Đông nước Mỹ. Phim lấy bối cảnh tương lai viễn tưởng, dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Simon Stålenhag.

Gần đây nhất, Millie Bobby Brown tiếp tục tỏa sáng trong vai Eleven thuộc mùa 4 loạt phim Stranger Things. Trong khi đó, Dương Tử Quỳnh chiếm trọn trái tim khán giả khi đóng chính trong phim thể loại đa vũ trụ - tình cảm gia đình Everything, Everywhere All at Once. Đây cũng là lần đầu hai sao hợp tác với bộ đôi đạo diễn.

Dương Tử Quỳnh trong Everything, Everywhere All at Once.

The Electric State được lên kế hoạch sản xuất từ năm 2017. Nhà sản xuất ban đầu chỉ định Andy Muschietti (It, Mama) đạo diễn. Tuy nhiên, Muschietti sau đó ngừng hợp đồng do muốn tập trung cho Flash của hãng Warner Bros., nên "ghế nóng" thuộc về Anthony và Joseph Russo. Phim chưa có ngày ra mắt.