Dàn sao công khai giới tính thật

Maria Thattil đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Australia vào năm 2020 và xuất hiện trên I'm A Celebrity… Get Me Out of Here vào tháng 1, nơi cô nói rằng mình là người song tính. "Lớn lên, tôi luôn có chút tò mò. Tôi từng hẹn hò những người thẳng thắn, nhưng tôi đã phải lòng nhiều cô gái học cùng trường. Sẽ dễ dàng hơn nếu tôi hẹn hò với đàn ông, nhưng tôi cũng vừa kết thúc mối quan hệ với một cô gái, đó là điều rất tự nhiên", hoa hậu chia sẻ. Ảnh: The Sun, Gcmag.