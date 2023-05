Dàn sao có thể theo chân Pochettino đến Chelsea

Kepa Arrizabalaga hay Edouard Mendy không tạo được cảm giác an tâm cho người hâm mộ Chelsea ở giải 2022/23. Do đó, việc HLV Mauricio Pochettino chiêu mộ một thủ thành giàu kinh nghiệm như Martinez sẽ giúp cải thiện hàng thủ của "The Blues".