Dàn sao châu Á trên thảm đỏ ra mắt phim bom tấn của Marvel

Ngày 17/8 (giờ Việt Nam), bộ phim tiếp theo của Marvel Shang-Chi & The Legend of The Ten Rings đã tổ chức buổi công chiếu đầu tiên. Dàn cast của phim và nhiều khách mời đã xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện. Nam chính Simu Liu (tên thật: Lưu Tư Mộ) được truyền thông nhiệt tình săn đón.