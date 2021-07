Dàn sao Brazil đến sân cười nhạo Argentina bị loại

Richarlison cùng đồng đội có mặt trên khán đài sân Saitama để theo dõi kình địch Argentina chơi trận cuối cùng tại nội dung bóng đá nam Thế vận hội tối 28/7.

Trên trang cá nhân, Douglas Costa đăng tải bức hình selfie cùng Richarlison, Mattheus Cunha và Reiner trên khán đài sân Saitama.

4 cầu thủ Brazil đến sân để theo dõi trận đấu giữa Olympic Tây Ban Nha và Argentina. Họ tỏ rõ sự hả hê khi chứng kiến kình địch Argentina bị loại từ vòng bảng. "Tạm biệt mấy thằng em", Douglas Costa mỉa mai.

Không lâu sau, tuyển thủ Argentina Rodrigo De Paul đã thay mặt lứa cầu thủ đàn em đáp trả Douglas Luiz. Anh đăng bức hình Richarlison đang quỳ gối như muốn nhắc nhở người Brazil về thất bại ở chung kết Copa America 2021 diễn ra cách đây vài tuần.

Dàn cầu thủ Brazil, Argentina mỉa mai nhau trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Richarlison cũng không chịu ngồi yên khi bị chế giễu. Anh đăng bức hình huyền thoại Pele, Cafu cùng 5 chức vô địch World Cup để đáp trả De Paul. Ngoài ra, tiền đạo thuộc biên chế Everton cũng không quên nhắc người Argentina về chức vô địch Copa America 2019 của anh.

Sau chiến tích của tuyển quốc gia ở Copa America 2021, lứa cầu thủ trẻ Argentina không thể nối tiếp thành công tại Olympic. Thầy trò HLV Fernando Batista phải về nước ngay sau vòng bảng do chỉ đứng thứ 3 tại bảng C. Đại diện Nam Mỹ có cùng 4 điểm với Ai Cập nhưng bị loại do kém chỉ số phụ.

Trong khi đó, Olympic Brazil vẫn khẳng định sức mạnh của đương kim vô địch. Ở lượt trận cuối, Richarlison tỏa sáng với cú đúp, Cunha ghi một bàn giúp "Selecao" thắng Saudi Arabia 3-1, qua đó giành quyền vào tứ kết với vị thế đội nhất bảng D. Đối thủ của Brazil ở tứ kết bóng đá nam Olympic sẽ là Ai Cập.