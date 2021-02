Dàn sao '50 sắc thái' thay đổi sau 6 năm

Dakota Johnson: Anastasia Steele trong loạt 50 sắc thái là vai chính đầu tay của Dakota Johnson trên màn ảnh rộng. Danh tiếng từ ba phần phim giúp sự nghiệp của nữ diễn viên có bước đột phá. Năm 2018, cô góp mặt trong hai dự án quy tụ nhiều tên tuổi hạng A là Suspiria and Bad Times at the El Royale. Trong năm 2020, nữ diễn viên tham gia hai phim The Nowhere Inn và The High Note. Sắp tới, khán giả tái ngộ Dakota Johnson trong The Lost Daughter (đang hậu kỳ) và Am I OK? (đang ghi hình). Cô đang hẹn hò thành viên Chris Martin của Coldplay từ năm 2017.