Dàn robot quái thú mới toanh trong ‘Transformers 7’

Apelinq chính là thủ lĩnh ban đầu của nhóm Maximals. Nhân vật có màn xuất hiện ngắn ngủi trong cảnh mở đầu của Transformers: Rise of the Beasts. Tương tự Optimus Primal, hình dạng sau khi biến hình của Apelinq là một con khỉ đột khổng lồ. Song, nhân vật được trang bị bộ giáp “hạng nặng” với hai lưỡi nguyệt đao ở phần cánh tay. Khi hành tinh quê nhà bị càn quét bởi đội quân của gã đồ tể Unicron, nhóm Maximals buộc phải chạy trốn. Để giúp đồng đội có đủ thời gian để vận hành chìa khóa Thời Không, Apelinq chấp nhận một mình ở lại cầm chân đối thủ. Đây là nhân vật tiếp theo trong phim do nam diễn viên David Sobolov lồng tiếng. Ảnh: Tformers.