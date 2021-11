Dàn quái nhân xuất hiện trong ‘Spider-Man: No Way Home’

Ngày 16/11, Sony Pictures đã tung trailer chính thức thứ hai cho “Spider-Man: No Way Home”. Đoạn giới thiệu có sự hiện diện của dàn phản diện đông đảo.

Spider-Man: No Way Home là phần phim riêng thứ ba về nhân vật Spider-Man của Tom Holland. Tác phẩm phát hành tại Bắc Mỹ từ 17/12, là phim siêu anh hùng cuối cùng ra mắt trong năm 2021.

Ngày 24/8, trailer đầu tiên cho No Way Home đã ra mắt, hé lộ cuộc khủng hoảng khi Spider-Man bị lộ danh tính cũng đóng góp của Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) trong cuộc giải vây cho siêu anh hùng trẻ tuổi. Hôm 16/11, Sony Pictures đã tung trailer chính thức thứ hai, tràn ngập siêu ác nhân, cho No Way Home.

Kẻ thù của Spider-Man tụ họp

Trailer mới của No Way Home bắt đầu bằng câu thần chú xóa ký ức của Doctor Strange - từng được nhắc đến trong đoạn giới thiệu trước. Tuy nhiên, việc ép buộc thế giới quên đi danh tính thực của Spider-Man đã dẫn đến nhiều hệ quả. Một trong số đó là sự xuất hiện của hàng loạt siêu ác nhân gồm Doctor Octopus (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), Green Goblin (Willem Dafoe), Sandman…

Đoạn giới thiệu mới cũng tiết lộ với khán giả một số tình tiết quan trọng trong bộ phim sắp phát hành. Đầu tiên là cuộc rượt đuổi giữa Doctor Strange và Spider-Man, ẩn ý giữa hai siêu anh hùng đã nảy sinh mâu thuẫn trong quan điểm. Trong cảnh phim, Spider-Man đã thừa cơ bắn tơ, cướp lấy một chiếc hộp của Strange và bỏ chạy. Chi tiết gợi nhắc cảnh Spider-Man cướp khiên của Captain America (Chris Evans) trong lần đầu cậu nhóc xuất hiện ở MCU.

Một số hình ảnh về dàn quái nhân xuất hiện trong trailer Spider-Man: No Way Home.

Ở một cảnh khác, khán giả thấy Doctor Octopus tìm đến Parker, MJ (Zendaya) và Ned (Jacob Batalon). Hai bên đã có màn chào hỏi gượng gạo, hài hước. Sau cùng, trailer khép lại với cú rơi tự do của MJ. Đây có thể coi là cảnh phim “truyền thống” đối với các phiên bản Spider-Man người đóng.

Trước No Way Home, cả Mary Jane (Kirsten Dunst) và Gwen Stacy (Emma Stone) đều đã có một lần “ngã lầu” trên màn ảnh. Chàng Peter Parker của Tobey Maguire đã kịp cứu người đẹp trong khi phiên bản do Andrew Garfield thủ vai chậm một giây, dẫn đến cái kết bi kịch.

Trong trailer mới của No Way Home, cả hai phiên bản Spider-Man của Tobey Maguire và Andrew Garfieldnày đều không xuất hiện bất chấp nhiều đồn đoán trước đó. Sự thiếu vắng họ khiến khán giả không khỏi hụt hẫng.

Một sự vắng mặt gây tiếc nuối khác là Eddie Brock (Tom Hardy) và Venom. Trong mạch truyện của loạt phim Venom, cả Brock lẫn gã cộng sinh từ vũ trụ đều đã biết danh tính thật của Spider-Man là Peter Parker sau khi vô tình lạc sang chiều không gian khác. Đây có thể là hệ quả mà ma pháp trận của Strange tạo ta.

Câu hỏi lớn từ trailer phim

The Wrap nhận định Sony Pictures có thể đang sử dụng các trailer của No Way Home để tung hỏa mù khán giả. Còn nhớ, hồi 2019, fan từng dậy sóng vì sự xuất hiện của Mysterio (Jake Gyllenhaal) - siêu anh hùng thất thế đến từ một chiều không gian khác - trong trailer Spider-Man: Far From Home. Hàng loạt giả thiết về đa vũ trụ đã được vẽ ra để rồi đổ bể khi Mysterio chỉ là Quentin Beck, một gã tội phạm giỏi “phông bạt” (theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng).

Ngoài bốn thành viên đã được xác nhận trước đó thuộc băng tội phạm Sinister Six, trailer mới tiết lộ sự hiện diện của Lizard, tay phản diện từng xuất hiện trong The Amazing Spider-Man do Dane Dehaan thủ vai. Ngoài ra, từ một hình ảnh chớp nhoáng cắt từ phút thứ 131, có thể dự đoán thành viên thứ sáu của nhóm bất hảo nhiều là Hobgoblin.

Cuộc gặp mặt giữa Doctor Octopus và nhóm Parker, danh tính Spider-man mặc giáp đen và bất đồng quan điểm của siêu anh hùng trẻ với Strange khiến cốt truyện No Way Home thêm phần ly kỳ.

Nhân vật có thể là phiên bản do James Franco thủ vai từ Spider-Man 3 (2007), nhưng bằng cách nào đó cũng có thể là Ned. Giả thiết này xét cho cùng không mâu thuẫn với câu chuyện từ chiến hữu trở mặt thành thù với Parker của Hobgoblin trên màn ảnh cũng như "truyền thống" từ hai phiên bản Spider-Man người đóng trước.

Sau trailer mới, câu hỏi sẽ có bao nhiêu Spider-Man xuất hiện trong No Way Home cũng chưa có lời đáp. Dù dàn quái nhân đã tề tựu, nhưng hai phiên bản Spider-Man còn lại vẫn bóng chim tăm cá. The Wrap tiếp tục đưa ra dự đoán trailer đã giới thiệu một phiên bản Spider-Man khác, nhưng không phải Maguire hay Garfield.

Khán giả quan sát được trong trailer một phiên bản Spider-Man mặc giáp đen. Đây có thể là phiên bản Spider-Man của Tom Holland trong bộ giáp được nâng cấp bằng phép thuật của Doctor Strange. Nhưng vào khoảnh khắc nhân vật xuất hiện, Strange đã nói: “Vẫn còn nhiều người khác ngoài kia. Ta phải gửi họ về đúng chỗ của mình”.

Cũng trong cảnh phim ấy, phiên bản Spider-Man mặc giáp đen đã đứng quay lưng về phía Electro (Jamie Foxx), trong khi gã phản diện tái nạp sức mạnh. Khán giả chưa tường tận những gì diễn ra trước và sau cảnh phim ấy. Tuy nhiên, cách xếp đặt vị trí đứng này thường ám chỉ hai nhân vật thuộc cùng một phe - bởi theo lẽ thường, không ai chủ động giơ lưng ra trước mặt kẻ thủ, nhất là khi gã sắp tấn công.

Với những chất liệu đã được tung ra trong trailer mới của Spider-Man: No Way Home, có thể thấy chưa cần phiên bản Spider-Man do Tobey Maguire và Andrew Garfield thủ vai xuất hiện, khán giả đã có một câu chuyện đủ rắm rối và ly kỳ để dõi theo trên màn ảnh. Trong Homecoming và Far From Home, hết lần này đến lần khác, Spider-Man của Tom Holland (với sự dìu dắt, trợ giúp từ Iron Man) đã tự mình đánh bại các kẻ thù trên cơ. No Way Home có thể một lần nữa lặp lại kịch bản này.

Hồi tháng 10, Tom Holland từng mô tả No Way Home giống như đoạn kết của chùm phim về nhân vật Spider-Man mình thủ vai. Anh nói: “Đây không còn là bộ ba phim Homecoming. Chúng tôi đã dành thời gian và nỗ lực xây dựng thứ gì đó khác biệt, thay đổi không khí loạt phim. Điều đó có thành công hay không, tôi chưa biết. Nhưng chắc chắn chúng tôi coi No Way Home như hồi kết của loạt phim, và tác phẩm mang đúng tinh thần ấy”.