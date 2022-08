Các ngôi sao và cả những người đàn ông bình thường mặc váy đang thay đổi quan niệm về trang phục dành riêng cho từng giới hay khái niệm nam tính.

Khi Brad Pitt đến dự buổi ra mắt bộ phim mới Bullet Train vào tháng trước, bộ trang phục bằng vải lanh thoải mái của anh trở thành tâm điểm chú ý. Nam diễn viên được biết đến với các vai diễn trong Fight Club và Once Upon a Time in Hollywood đã mặc áo sơ mi màu hồng cùng chiếc chân váy màu nâu.

"Tôi cũng không biết! Tất cả chúng ta rồi sẽ chết, vì vậy cứ làm rối tung nó lên", Pitt nói về sự lựa chọn trang phục của mình.

Theo CNN, Brad Pitt đang tham gia vào danh sách các nam ngôi sao ủng hộ việc mặc váy, từ chiếc váy xếp ly của Oscar Isaac tại buổi ra mắt Moon Knight cho đến chiếc váy ngắn màu hồng của Lil Nas X.

Nam diễn viên Billy Porter, Dan Levy, cầu thủ bóng rổ Russell Westbrook và rapper A$AP Rocky cũng đã đón nhận xu hướng này.

Brad Pitt mặc váy tại buổi ra mắt bộ phim mới "Bullet Train". Ảnh: Gerald Matzka.

Bên ngoài Hollywood, việc đàn ông mặc váy đã được bàn luận trong nhiều năm, theo Carl R. Friend, quản trị viên của The Skirt Café, một diễn đàn trực tuyến về váy nam.

"Người nổi tiếng mặc váy đang tạo ra sự chú ý 'quá mức', nhưng tôi vẫn hoan nghênh điều này. Và nếu nó khiến các chàng trai thoải mái, chấp nhận mặc váy, tôi nghĩ điều đó sẽ tốt hơn", Friend nói.

Váy nam trên khắp thế giới

Mặc dù váy hiện nay thường được kết hợp với trang phục nữ, nam giới đã mặc chúng ở nhiều giai đoạn khác nhau trong lịch sử.

Ví dụ, những chiếc fustanella gần giống với váy xếp li có thể được nhìn thấy trên các bức tượng Hy Lạp và La Mã cổ đại. Các thiết kế đương đại hơn phổ biến ở những nước thuộc khu vực Balkan như Albania, nơi coi váy là quốc phục.

Ở nhiều nơi khác trên thế giới, váy hoặc các trang phục giống váy là đồ mặc hàng ngày của nam giới. Sarong, một loại váy quấn có hoa văn sáng đặc trưng, ​​được nam giới tại châu Á, Trung Đông, châu Phi và các đảo Thái Bình Dương mặc.

Lil Nas X và Russell Westbrook gây chú ý khi diện các thiết kế váy độc đáo. Ảnh: Jason Koerner, Daniel Zuchnik.

Các biến thể của sarong như "sulu", một kiểu váy quấn được sử dụng trong cả dịp thông thường và trang trọng ở Fiji, và "lungi", được mặc ở Nam và Đông Nam Á, phổ biến cho nam giới thuộc mọi lứa tuổi.

Ngôi sao bóng đá David Beckham từng chụp ảnh khi mặc một chiếc sarong có hoa văn vào năm 1998.

Dù đã bị trêu chọc vào thời điểm đó, Beckham nói trong một cuộc phỏng vấn: "Đó là điều tôi không bao giờ hối tiếc vì tôi nghĩ nó trông rất tuyệt và mình vẫn sẽ mặc nó".

Loại bỏ định kiến

Trong những năm gần đây, các cuộc trò chuyện về giới tính và bản sắc ngày càng cởi mở đã tạo ra một thế hệ trẻ dễ dàng chấp nhận xu hướng thời trang mới, đa dạng hơn. Gen Z và các ngôi sao thế hệ trẻ hơn, chẳng hạn như Harry Styles và Lil Nas X, thường xuyên đưa các yếu tố nữ tính vào tủ quần áo của họ.

Sàn diễn thời trang cũng đang giúp bình thường hóa váy nam. "Váy hay bất kỳ trang phục nào không mô tả giới tính của bạn. Quần áo được tạo ra để bày tỏ cảm xúc của bạn với mọi người trên thế giới", Shivam Bhardwaj, blogger về phong cách, nói.

Friend, người đã kết hôn với một phụ nữ, hy vọng định kiến ​​cho rằng váy gắn liền với bản dạng giới hoặc xu hướng tính dục cụ thể sẽ sớm bị loại bỏ.

Giữa những năm 1980, Friend đã rất yêu thích các loại váy vóc. Nhưng trong một thời gian dài, anh do dự về việc kết hợp váy với trang phục hàng ngày do công việc thường xuyên phải gặp gỡ khách hàng. Đến năm 2002, Friend mới tự làm chiếc váy ngắn đầu tiên cho mình.

"Lấy hết dũng khí mặc váy ra đường, lần đầu tiên tôi cảm thấy thoải mái trên đôi chân của mình trong nhiều thập kỷ", anh nhớ lại.

Nhiều thương hiệu thời trang tung ra các sản phẩm váy nam. Ảnh: GQ.

Niềm đam mê với những chiếc váy của Bhardwaj bắt đầu khi anh quyết định ướm thử loại trang phục này.

"Chiếc váy đó thực sự đã thay đổi cuộc đời tôi và giúp tôi thể hiện bản thân theo cách tốt nhất có thể", anh nói.

Bhardwaj cho biết dù xã hội Ấn Độ còn "một chặng đường dài phía trước" để chấp nhận những người đàn ông mặc váy, trên đường phố nơi anh sống ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, Bhardwaj thường nhận được nhiều lời khen ngợi.

"Tôi từng nghĩ rằng không ai có thể chấp nhận mình mặc váy ra đường, nhưng mọi người đã chứng minh tôi sai và họ có thể chấp nhận tôi với vòng tay rộng mở", Bhardwaj chia sẻ.