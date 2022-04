Đàn ông có chiều cao khiêm tốn được tôn vinh

Trào lưu "Short King Spring" được nhiều người hưởng ứng để chia sẻ những trải nghiệm tích cực, lời khen ngợi dành cho các chàng trai có chiều cao khiêm tốn.

Trên một số nền tảng như TikTok, Twitter đang lan truyền các clip khen ngợi, tôn vinh nam giới có chiều cao khiêm tốn kèm hashtag #ShortKingSpring hay #shortking. "Short King Spring" cũng là cụm từ nhiều người chỉ những người đàn ông có chiều cao dưới 1,74 m, theo Independent.

Theo Google Trend, từ khóa "Short King Spring" tăng vọt lượt tìm kiếm sau lễ trao giải Oscar 2022, khi nhiều ngôi sao nam xuất hiện bên nửa kia có chiều cao nhỉnh hơn họ.

Hiện, #shortking có hơn 340 triệu lượt xem trên TikTok, #ShortKingSpring có 1,1 triệu và tiếp tục lan truyền. Nhiều người bày tỏ sự tự hào, vui vẻ khi không có vóc dáng cao lớn hay những cô gái có trải nghiệm tốt đẹp khi hẹn hò chàng trai thấp hơn mình.

Một trong những người nổi tiếng hưởng ứng trào lưu này là người mẫu Herbert. Cô chia sẻ nhiều clip hài hước về sự chênh lệch ngoại hình giữa cô và chồng và khẳng định "chiều cao không quan trọng".

Tom Holland có chiều cao khiêm tốn hơn bạn gái Zendaya. Ảnh: Joel Ryan/Sony Pictures Entertainment.

Một số cặp đôi nổi tiếng có chiều cao chênh lệch cũng được nhiều người đưa ra làm hình mẫu trong trào lưu như "Người Nhện" Tom Holland (1,73 m) và Zendaya (1,79 m); Joe Jonas (1,7 m) và Sophie Turner (1,75 m) hay Keith Urban (1,78 m) và Nicole Kidman (1,80 m).

Sam Bacherman (24 tuổi, Mỹ) chỉ cao 1,62 m. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ coi đó là trở ngại hay yếu điểm của mình khi gặp gỡ bạn khác giới.

"Tôi chơi thể thao từ nhỏ và tôi luôn ước có thể cao hơn, nhưng không phải để dễ tìm bạn gái mà là tiện cho việc chơi thể thao. Những cô gái tôi từng hẹn hò đều không xem chiều cao là vấn đề", Sam nói với New York Post.

Một số chàng trai không gặp nhiều khó khăn khi tìm bạn gái song không ít người bị đối xử bất công vì chiều cao hạn chế. Ảnh: David Lopes.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như vậy. Với nhiếp ảnh gia Aaron Kassman (24 tuổi) trải nghiệm anh từng có không mấy vui vẻ. Anh thường bị đối xử bất công trong các buổi gặp gỡ, làm quen tập thể. Anh nhớ trong một buổi gặp mặt, có cô gái chỉ chào hỏi những người cao 1,77 m trở lên trong nhóm bạn của anh và ngó lơ những người còn lại thấp hơn.

"Đánh giá ai đó một cách khắt khe dựa trên ngoại hình, đặc biệt là yếu tố họ không thể kiểm soát được, là không công bằng".

Một nghiên cứu với 531 nam giới dị tính cao dưới 1,74 m, được công bố trên The Journal of Sexual Medicine cho thấy nhóm này có đời sống tình dục thường xuyên hơn đàn ông cao. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng những người đàn ông thấp có nguy cơ ly hôn thấp hơn 32% và có nhiều khả năng hỗ trợ làm việc nhà hơn so với những người cao ở tầm tuổi.