Dàn ninja thiện chiến đổ bộ 'Snake Eyes: G.I. Joe Origins'

Blind Master/Sư phụ Mù (Peter Mensah) là một nhân vật chủ chốt khác của gia tộc Arashikage. Ông là người sở hữu võ công cao cường. Trước Peter Mensah, vai Blind Master từng do rapper kiêm diễn viên người Mỹ RZA thủ vai trong G.I. Joe: The Rise of Cobra (2013).