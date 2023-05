Dàn nhân vật nổi bật trong 'Guardians of the Galaxy Vol. 3'

Guardians of the Galaxy Vol. 3 mang đến cho Drax (Dave Bautista) sự phát triển lớn nhất từ trước tới nay. Cùng Mantis và Peter Quill, Drax tiếp tục trở thành cây hài thương hiệu trong nhóm Vệ binh. Đạo diễn James Gunn ấp ủ sự ngây ngô trong Drax qua các phần phim trước để rồi bung nở với hình tượng ấm áp khi tới Guardians of the Galaxy 3. Danh hiệu "kẻ hủy diệt" của Drax được thay thế bằng hình ảnh người cha dễ thương.