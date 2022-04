Dàn nhân vật đẹp mà dị trong ‘Công tố viên quân sự Do Bae Man’

Với tính khí chẳng giống ai, dàn nam thanh nữ tú trong “Công tố viên quân sự Do Bae Man” trên FPT Play khiến khán giả thích thú khi mang đến nhiều cú twist khó đoán.

Hơn nửa chặng đường lên sóng, sức nóng của series Công tố viên quân sự Do Bae Man - Military Prosecutor Doberman ngày càng tăng do quy mô lẫn độ phức tạp của những vụ án. Song song với chủ đề tòa án quân sự hấp dẫn, bộ phim trên FPT Play còn hút fan nhờ hình tượng “đẹp mà dị” của các nhân vật.

Công tố viên Do Bae Man: Đẹp nhưng ranh

Được đánh giá là thanh niên cuốn hút nhất phim, Do Bae Man (Ahn Bo Hyun) không ít lần khiến khán giả vừa tò mò vừa bất ngờ vì tính cách ranh mãnh. Gia nhập quân ngũ vì lời mời mọc “đậm mùi tiền” từ một kẻ lạ mặt, ấn tượng mà Do Bae Man tạo ra với khán giả ngay những tập đầu rất phức tạp.

Thông thạo đường đi nước bước của luật pháp, Do Bae Man nhanh chóng nhận ra những kẽ hở và tận dụng chúng để đổi trắng thay đen, hòng giúp khách hàng nắm chắc phần thắng.

Hình tượng của công tố viên quân sự Do Bae Man gắn với tính cách ranh mãnh.

Điển hình, khi giúp “khách VIP” No Tae Nam trốn nghĩa vụ quân sự, Do Bae Man không ngần ngại đổi trắng thay đen vụ án tai nạn y khoa khiến binh nhất Hwang Cheol Seung bị liệt tứ chi. Trong mắt tay công tố viên ranh mãnh, tòa án binh chính là sân khấu để thỏa sức tung hoành.

Tước công lý khỏi tay những người yếu thế, anh tự biến mình thành gã xấu xa - không hơn đám luật sư mà bản thân từng khinh bỉ năm xưa. Dù thay đổi cách sống bởi sự cảnh tỉnh của Cha Woo In, Do Bae Man vẫn sẵn sàng lách luật để đạt được mục đích của mình.

Chủ tịch No Tae Nam: Đẹp nhưng “láo”

Ngoại trừ mẹ, trong mắt No Tae Nam (Kim Woo Seok), mọi người xung quanh đều thấp kém. Con trai cưng của tướng Noh Hwa Yeong sẵn sàng dùng tiền và sự côn đồ để đoạt được mọi thứ mình muốn.

Chủ tịch Tập đoàn IM No Tae Nam ghi dấu với tính cách cao ngạo, xem thường mọi người.

Sẵn sàng hành hung người than phiền về chó cưng, đổ tội giết người cho bè lũ tay chân, chuốc rượu và hãm hiếp con gái nhà lành…, không có việc gì mà No Tae Nam không dám làm. Cả khi bị bà Noh bắt nhập ngũ để trốn tội, thái độ hỗn láo của hắn vẫn không thay đổi. Bằng chứng là hắn không ngại gạt đổ khay thức ăn trong căn-tin, đấu khẩu với cấp trên báo hại tất cả đồng đội phải chịu phạt.

Từ suy nghĩ tiền có thể mua được tất cả, No Tae Nam hành xử lỗ mãng, coi trời bằng vung. Đây là nhân vật xứng đáng với danh hiệu trai đẹp đáng ghét nhất series Công tố viên quân sự Do Bae Man.

Công tố viên Cha Woo In: Đẹp nhưng ngông

Trái ngược vẻ ngoài thân thiện dễ mến, Cha Woo In là một chiến binh luôn sôi sục khát khao báo thù. Nung nấu ý đồ phục thù cho gia đình, Woo In không ít lần khiến khán giả bất ngờ vì kỹ năng thực chiến tốt, chịu chơi và liều lĩnh hiếm thấy.

Xuyên suốt 10 tập phim, nhân vật này gieo rắc “cơn ác mộng” cho đám xã hội đen dưới trướng Hội Ái Quốc. Không cần phán quyết của tòa án, cô nàng tự mình “thay trời hành đạo”: Tự tìm đến tận hang ổ bắt gọn bọn Alan, hạ đo ván chục tên côn đồ vạm vỡ với vũ khí đơn giản như gậy đánh gôn hay chiếc cần gạt nước.

Cô nàng Cha Woo In có cá tính mạnh, sẵn sàng ra tay “thay trời hành đạo”.

Tuy nhiên, chính tính cách hấp tấp, khó kìm nén cơn giận cũng là điểm yếu chí tử khiến Cha Woo In dễ bị kẻ thù nắm thóp và đẩy vào tình thế bất lợi. Nhưng nhờ thuyết phục Do Bae Man đứng về phía mình, cô nàng có thể khắc chế được ngọn lửa nóng nảy của bản thân.

Fan cuồng Han Se Na: Đẹp nhưng ngốc

Đóng vai trò quan trọng trong 6 tập đầu, Han Se Na (Yoo Hye In) ghi điểm bởi vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng. Vì hâm mộ mù quáng thần tượng Alan, Han Se Na tự đưa mình vào tình huống hiểm nguy - bị chuốc thuốc, cưỡng bức, quay clip uy hiếp và hành hạ dã man.

Thế nhưng điều gây khó hiểu với khán giả là sự chần chừ của cô gái trẻ khi phanh phui tội lỗi của kẻ thủ ác. Ngay cả khi chiếc USB chứa đoạn phim gốc nằm trong tay cơ quan điều tra, Han Se Na vẫn im lặng. Chỉ tới khi No Tae Nam - Alan đe dọa gia đình, cô mới hạ quyết tâm. Sự nhẹ dạ và ngốc nghếch của cô gái trẻ đã dung túng và tiếp tay cho kẻ ác trong một thời gian dài.

Với tính cách thiếu quyết đoán và nhẹ dạ, Han Se Na đã gặp phải bi kịch.

Với diễn biến ngày càng gay cấn, series Công tố viên quân sự Do Bae Man hứa hẹn tiếp tục phanh phui loạt góc khuất gây rúng động nơi quân ngũ. Liệu cặp đôi Do Bae Man - Cha Woo In có đủ sức đánh bại thế lực ngầm độc ác? Lời giải sẽ xuất hiện trong 6 tập phim còn lại.