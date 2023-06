Dàn nhân vật có khả năng đánh bại ác nhân Darkseid

Wonder Woman: Là một trong những chiến binh mạnh mẽ và thiện chiến nhất nhì Justice League, không ngạc nhiên khi Wonder Woman có thể thắng Darkseid. Nguồn gốc Diana Prince là á thần, cô sở hữu siêu sức mạnh sánh ngang với Superman cùng kỹ năng chiến đấu điêu luyện. Trong nguyên tác, Wonder Woman không gặp nhiều khó khăn để hạ gục Darkseid.