Dàn người máy biến hình trong ‘Transformers 7’

Arcee là nữ Autobot nổi tiếng nhất nhì trong thương hiệu này. Sau khi theo chân Optimus Prime tới Trái đất, Arcee đã kiên nhẫn tuân thủ mệnh lệnh là sẽ ẩn mình cho tới khi được triệu tập. Cô cực kì mạnh trong đấu tay đôi và hoàn toàn không nhân nhượng đối thủ. Arcee cũng là một trong những tay bắn tỉa đỉnh nhất của Transformers. Điểm yếu lớn nhất của cô nàng là việc quan tâm và sẵn sàng hi sinh vì bạn bè, đặc biệt là con người. Điều này dễ đẩy nhân vật vào tình huống nguy hiểm. Ảnh: We Got This Covered.