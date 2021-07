Dàn người mẫu phô diễn vóc dáng trên thảm đỏ Cannes

Người mẫu Hana Cross trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes ngày 9, với buổi công chiếu tác phẩm The Story of My Wife. Cô khoác lên người bộ váy màu nude trễ vai, chi tiết lông vũ được đính tỉ mỉ theo từng đường ôm sát của trang phục.