Dàn người đẹp được đặc cách vào thẳng top 20 Hoa hậu Thế giới Việt Nam

Nguyễn Khánh My (số báo danh 516) thắng giải Người đẹp biển. Khánh My sinh năm 1999, từng là sinh viên Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Qua từng vòng, cô tiến bộ dần kỹ năng catwalk, trình diễn sân khấu. Khánh My có chiều cao 1,73 m cùng số đo ba vòng 83-65-92 cm, hình thể cân đối. Tuy nhiên, ứng viên chưa thể hiện được điểm mạnh trong ứng xử, thuyết trình.