Dân New Zealand bức xúc vì chỉ người giàu được chào đón về nước

Người dân New Zealand ở nước ngoài sẽ phải đóng một khoản phí 3.100 USD nếu thời gian về nước ít hơn 6 tháng, thay vì 3 tháng như trước đây.

Người dân New Zealand ở nước ngoài cảm thấy rất thất vọng trước thông tin chính phủ nước này tăng gấp đôi thời gian bắt buộc ở trong nước từ 3 lên 6 tháng khi họ trở về New Zealand. Nếu không, họ buộc phải trả một khoản phí cách ly là 3.100 USD , theo The Guardian.

Chính phủ New Zealand cho biết quy định trên giúp cho hệ thống cách ly nước này “bền vững về mặt tài chính hơn”, thay vì tiêu tốn 2,4 triệu USD /ngày như trước đây.

Phát ngôn viên của các cơ sở cách ly New Zealand giải thích: “Quy định mới dự kiến mang về doanh thu 6 triệu USD /năm. Mặc dù không phải là số tiền lớn, nó có thể hỗ trợ các cơ sở cách ly và đảm bảo hệ thống bền vững hơn”.

Theo Bộ Thương mại, Đổi mới và Việc làm New Zealand, chỉ gần 3% người trở về New Zealand là thuộc diện buộc phải trả phí. Tuy nhiên, bộ có thể miễn toàn bộ hoặc một phần lệ phí trong trường hợp khó khăn về tài chính hoặc thuộc các trường hợp đặc biệt khác.

Một chuyến bay đi đến Wellington. Ảnh: Shutterstock.

Tuy nhiên, quy định mới này lại trở thành rào cản đối với nhiều người New Zealand mong muốn trở về thăm gia đình.

Ông Owen Williams - một người dân New Zealand sống ở Canada, làm việc trong lĩnh vực công nghệ - chia sẻ: “Quy định mới này khiến những chuyến về thăm nhà tốn nhiều tiền hơn, đó là chưa kể tiền máy bay 3.000 USD và 270 USD tiền xét nghiệm trước khi bay”.

"Thông điệp đã rõ: Dù có là công dân, nếu bạn không giàu thì đừng về nước", ông Williams nói.

“Chính sách mới có thể khiến nhiều người New Zealand phải nhẵn túi, những người trở về với hy vọng có thể làm việc tạm thời ở nhà, duy trì thị thực nước ngoài hoặc chỉ muốn đi thăm gia đình trong thời gian ngắn”, ông Williams cho biết thêm.

Một người bộc bạch trên Tweeter: “Bây giờ để gặp được gia đình, tôi phải nghỉ việc và có nguy cơ mất thị thực Canada”. Một người khác lại chia sẻ: “Kế hoạch cho ba mẹ tôi gặp đứa cháu đầu tiên của họ trở nên thật viển vông”.

Cơ quan chức năng New Zealand yêu cầu bất kỳ ai nhập cảnh nước này phải trải qua 2 tuần trong các cơ sở cách ly được chỉ định và phải đặt chỗ trực tuyến trước. Tuy nhiên, rất khó để làm được điều này vì nhu cầu về nước cao khiến các chỗ trống có thể biến mất trong vòng vài phút. Đó là lý do nhiều nhóm Facebook với hơn 20.000 thành viên được tạo ra để giúp những người đang có nhu cầu quay trở lại New Zealand.