Dân New York nhảy xuống biển đón năm mới bất chấp dịch bệnh

Dù lễ hội chính thức bị hủy bỏ, hàng trăm người vẫn đổ về đảo Coney để thực hiện nghi thức ngâm mình trong làn nước lạnh chào đón năm 2021.

Lễ hội New Year's Day Polar Bear Swim ở đảo Coney (quận Brooklyn) đã bị hủy bỏ vào ngày 1/1. Thế nhưng điều này vẫn không thể ngăn được thông lệ lao xuống biển, ngâm mình trong làn nước lạnh để chào đón năm mới của người dân thành phố New York.

Chris Geiger (45 tuổi) - người đã đi từ Glendale đến đảo Coney chỉ để được nhảy xuống Đại Tây Dương trong thời tiết dưới 10 độ C - giải thích: "Rất nhiều việc tôi thường làm hàng năm đều bị hủy bỏ - lễ hội Nàng tiên cá, bóng chày... Tôi không quan tâm. Chúng tôi sẽ làm điều này. Nó sẽ rất nhanh và chúng tôi sẽ an toàn".

"Điều này thực sự an toàn hơn bao giờ hết. Bình thường, nó chật cứng đến mức, bạn thậm chí không thể đi bộ trên bãi biển. Hôm nay tốt hơn rất nhiều so với bình thường", Geiger nói về sự vắng vẻ của đảo Coney trong ngày đầu năm.

Dân New York lao xuống biển trong ngày đầu năm 2021.

Lao xuống biển bằng mọi giá

Tháng 11/2020, Coney Island Polar Bear Club - đơn vị tổ chức lễ hội - thông báo họ sẽ tạm hoãn sự kiện này do những lo ngại lây lan Covid-19.

Vì vậy 200-300 người đã lao xuống biển trong ngày đầu năm 2021 khi không có giấy phép và vi phạm quy định của thành phố cấm bơi mà không có nhân viên cứu hộ.

Nhóm người nói rằng họ vẫn duy trì sự xa cách xã hội và tận hưởng cuộc vui trên biển trong vài giờ.

Rachael Pollina (39 tuổi, ở Ridgewood) nói với The New York Post: "Thật ngoạn mục. Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm điều đó bằng mọi giá vì chúng tôi yêu thích nó, và thành thật mà nói, việc hủy bỏ lễ hội khiến ít người đến đây hơn. Vì vậy, tôi nghĩ nó thực sự an toàn".

Dù lễ hội chính thức bị hủy bỏ, hàng trăm người vẫn thực hiện nghi thức ngâm mình trong làn nước lạnh chào đón năm mới.

Emmett McElory (19 tuổi, ở New Milford) nói rằng Covid-19 sẽ không thể cản trở truyền thống đón năm mới của gia đình anh.

"Năm nay khác nhiều. Nhưng sau những gì chúng ta đã trải qua vào năm 2020, hy vọng đó là một khởi đầu tốt hơn cho một năm tươi đẹp".

Đơn vị tổ chức cho biết mọi năm lễ hội có thể thu hút hàng nghìn người. Nhưng hôm thứ sáu vừa qua, chỉ có khoảng 200 khán giả xếp hàng trên lối đi bộ lót ván hoặc bước ra bãi cát để xem sự kiện.

Cảnh sát địa phương cho biết họ đang điều tra về vụ việc và xem xét triệu tập những người liên quan vì vi phạm quy định giãn cách mùa dịch.

Lễ hội New Year's Day Polar Bear Swim là truyền thống đón năm mới của người dân New York kể từ năm 1903. Những người nhảy xuống làn nước lạnh tê cóng ở đảo Coney trong ngày đầu năm tin rằng hành động này sẽ mang lại may mắn cho năm mới.

"Lễ rửa tội"

Danse - rapper 35 tuổi sống ở đảo Coney - gọi nghi thức lao xuống biển vào ngày đầu năm mới là “lễ rửa tội”.

“Polar Bears không thể làm điều đó do đại dịch, vì vậy chúng tôi ở đây để chứng tỏ rằng chúng tôi là một New York mạnh mẽ và bất kể có chướng ngại vật nào, chúng tôi đều sẽ vượt qua".

Một rapper 21 tuổi từ Flatbush - người đi cùng Danse - nói thêm: "Chúng tôi là người New York, chúng tôi đã trở lại. Và chúng tôi nợ những người không thể đến đây - một số người đã qua đời trong năm qua, những người là thành viên thường niên - nên đã đến và làm điều này".

Dennis Thomas - Chủ tịch Coney Island Polar Bear Club - cho biết lần đầu tiên sau 30 năm ông có thể ngủ vào buổi sáng ngày 1/1 nhưng hy vọng năm sau lễ hội có thể trở lại hoàng tráng hơn.

New Year's Day Polar Bear Swim là lễ hội truyền thống lâu đời của người dân New York.

"Đó là truyền thống tuyệt vời của New York. Và một số người vẫn đang tiếp tục bất chấp mọi điều. Vào mỗi dịp năm mới, có tới 3.000 người đi bơi trong khi có thêm 10.000 người đến xem".

Theo số liệu do Đại học Johns Hopkins công bố, trong 24 giờ tính đến tối 30/12/2020, Mỹ ghi nhận 3.927 ca tử vong do Covid-19. Đây là số ca tử vong cao nhất trong một ngày tại Mỹ, theo đó nâng tổng số ca không qua khỏi ở nước này lên đến 341.845 ca.

Mặc dù Covid-19 chưa có dấu hiệu khả quan hơn, một số nghi thức đón năm mới truyền thống vẫn được tổ chức, bao gồm việc thả quả cầu pha lê nặng 6 tấn trên Quảng trường Thời đại ở New York.

Tuy nhiên, thay vì mở cửa cho khoảng một triệu người như mọi năm, Quảng trường Thời đại năm nay sẽ chỉ đón vài trăm người có giấy mời đặc biệt, gồm những nhân viên thiết yếu trên tuyến đầu chống Covid-19 và gia đình họ.