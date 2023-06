Dàn mỹ nữ trong 'Squid Game 2'

Từ 2016 đến 2018, cô đóng vai phụ trong các bộ phim truyền hình như Solomon's Perjury, Rain or Shine và The Third Charm. Năm 2018, nữ diễn viên cũng ra mắt ở mảng điện ảnh nhờ vai diễn trong phim Wretches và Love+Sling. Ảnh: Saram Entertainment.