Dàn mỹ nữ Thái trong 'Girl From Nowhere '

Sao nữ sinh năm 1993 đã có 11 năm hoạt động nghệ thuật. Trước khi được biết đến với tư cách một diễn viên, cô trải qua thời gian dài với công việc ca sĩ trong nhóm nhạc Kiss Me Five. Vai diễn Nanno trong Girl From Nowhere là bước ngoặt trong chặng đường đóng phim của Chicha Amatayakul. Ngoài đời, nữ diễn viên 28 tuổi có nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm. Cô được khán giả Thái Lan yêu mến vì phong cách thời trang cá tính, ấn tượng.