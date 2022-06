Dân Mỹ nợ nần vì ăn cưới liên tục

Trong bối cảnh lạm phát ở mức cao nhất trong vòng 40 năm, tham dự đám cưới cũng trở thành gánh nặng của người Mỹ.

Từ đầu năm đến nay, Issy Berkey (New York, Mỹ) nhận 10 tấm thiệp mời cưới từ bạn bè. Cô gái 27 tuổi không thể tham dự bữa tiệc ở Ý giá vé máy bay nằm ngoài khả năng chi trả. Theo chỉ số giá tiêu dùng mới nhất tại Mỹ, trong tháng 4, giá vé máy bay trung bình đã tăng 33% so với năm trước đó và gần 19% so với tháng trước.

Tuy nhiên, Berkey vẫn đến 8 đám cưới và tiệc độc thân ở những địa điểm khác như Arizona đến Canada và Chicago. Ước tính, tổng chi phí cho những sự kiện này là 20.000 USD .

"Đây chắc chắn không phải những khoản chi nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi phải cắt giảm những việc khác để tiết kiệm cho đám cưới của bạn bè", cô nói.

Sau đại dịch, số lượng đám cưới bùng nổ tại Mỹ. Ảnh minh họa: Aleksandr Neplokhov/Pexels.

Theo Bloomberg, 2022 được cho là năm bùng nổ đám cưới tại Mỹ và cũng là thời điểm lạm phát ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua.

Giá cả leo thang khiến những vị khách mời gặp khó khăn trong việc thanh toán chi phí cho vé máy bay, khách sạn, trang phục dự tiệc và quà tặng. Nhiều người phải từ chối lời mời đám cưới vì không đủ tiền đến tham dự.

Theo nghiên cứu của The Wedding Report, ước tính có khoảng 2,5 triệu đám cưới diễn ra ở Mỹ trong năm nay, nhiều nhất kể từ năm 1984. Nguyên nhân là các cặp vợ chồng hoãn kết hôn vì Covid-19.

Còn theo khảo sát của Credit Karma, 73% khách mời cho biết lạm phát gây ảnh hưởng đến khả năng tham dự đám cưới của họ, khiến một số người phải nợ nần, sử dụng tiền tiết kiệm hoặc từ chối lời mời.

Không muốn bỏ lỡ

Cũng theo Credit Karma, trung bình mỗi người Mỹ sẽ tham dự 2,5 đám cưới trong năm nay và chi khoảng 1.000 USD cho mỗi sự kiện. Hơn 50% cho biết họ sẵn sàng chi nhiều hơn mức bình thường cho những đám cưới này bởi đã phải ở nhà quá lâu do dịch bệnh.

Colleen McCreary, trưởng nhóm tài chính tiêu dùng tại Credit Karma, cho biết: "Hầu hết đều hào hứng với đám cưới vì họ đã chờ đợi những dịp vui này trong thời gian dài".

Lạm phát khiến việc tham dự đám cưới trở thành vấn đề lớn. Ảnh minh họa: Fernanda Latronico/Pexels.

1/3 số người được hỏi cho rằng FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ) chính là lý do khiến mình dù không đủ tiền vẫn cố gắng tham dự các đám cưới của bạn bè. Tỷ lệ này ở Gen Z là 50% và Millennials là 45%.

FOMO cũng làm Erin Scanlon (24 tuổi, Texas) chật vật lo tiền dự đám người bạn thân nhất của mình, tổ chức tại ở North Carolina.

"Tôi thực sự không thể chi 800 USD để mua vé máy bay một chiều vào tháng 6, sau đó mua thêm lượt về vào tháng 7", cô nói.

Đối với một số đám cưới khác được tổ chức vào cuối năm nay, Scanlon và bạn trai đang cố gắng quyết định xem nên tham dự cùng nhau hay tiết kiệm bằng cách chỉ một người đi đại diện. Giá vé máy bay và khách sạn đều tăng trung bình 23% so với năm ngoái, cô buộc phải suy tính để không ảnh hưởng đến những khía cạnh khác của cuộc sống.

Jeff Yu (28 tuổi, Washington DC) cũng không muốn bỏ lỡ ngày vui của bạn bè. Anh nhận được lời mời đến 4 đám cưới và thêm 2 tiệc độc thân. Cùng lúc, anh và bạn gái cũng lên kế hoạch cho hôn lễ của mình.

Anh ước tính cần tiêu tốn 1.000- 1.500 USD cho mỗi đám cưới của bạn bè.

"Họ đều là những người bạn thân mà rất lâu rồi tôi không gặp mặt, thật khó để tiết kiệm cho những những dịp đặc biệt như vậy. Chúng tôi sẽ coi những dịp này là kỳ nghỉ của mình", anh chia sẻ.

Cắt giảm chi tiêu

Để có tiền tham dự các buổi tiệc cưới, nhiều người Mỹ đang phải lên kế hoạch cắt giảm chi tiêu.

Nancy Nyström, làm việc trong lĩnh vực quảng cáo ở New York, đang có ý định tham dự một đám cưới của người nhà tại Florida vào cuối năm nay.

Cô gái 29 tuổi được mời tới tổng cộng 7 đám cưới, phải từ chối 3 trong số này vì chi phí quá lớn. Cô cũng không tham dự tiệc độc thân của một người bạn vì sẽ tốn tới 800 USD cho chuyến đi trên du thuyền ở Miami, cộng với 200 USD đồ uống.

Nhiều người phải từ chối đến đám cưới do không đủ tiền. Ảnh minh họa: Soner Görkem/Pexels.

Mariana Martinez, nhà tư vấn về kết nối gia đình của Wells Fargo, cho rằng việc từ chối đến một đám cưới là rất khó khăn. Mọi người cần biết cách giao tiếp, giải thích để cô dâu, chú rể thấu hiểu cho lý do của mình.

"Đến dự cưới hay không nên được quyết dựa trên mức độ quan trọng của mối quan hệ", Martinez nói.

Nữ chuyên gia cũng đưa lời khuyên mọi người nên đưa ra một danh sách các khoản chi phí thực tế cho các chuyến bay, khách sạn và quà cưới. Sau đó, hãy quyết định mục nào có thể giảm chi tiêu.