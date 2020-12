Dàn mỹ nhân vẫn kiếm hàng triệu USD năm 2020

Billie Eilish ( 53 triệu USD ): Ở tuổi 18, nữ ca sĩ làm được nhiều thứ khiến nhiều ngôi sao nhạc pop phải ao ước. Cô giành được 5 giải Grammy và trở thành sao nữ đầu tiên giành Kèn vàng ở 4 hạng mục chính. Album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? bán được 3,9 triệu bản trong năm. Bộ phim tài liệu về cuộc đời của cô được Apple mua lại với giá 25 triệu USD và làm phong phú thêm số tài sản lớn của Eilish.