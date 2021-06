Dàn mỹ nhân trong phim mới của Châu Đông Vũ

Sự trở lại của Song Hye Kyo sau 2 năm ly hôn

Sau thời gian dài im ắng, Song Hye Kyo chuẩn bị tái xuất với 2 dự án phim. "I'm Breaking Up Now" do cô đảm nhận vai chính lên sóng vào tháng 10.