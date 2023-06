Dàn mỹ nhân 'Transformers'

Trước khi tham gia Rise Of The Beasts, Dương Tử Quỳnh đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên châu Á đầu tiên giành Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc, với Everything Everywhere All At Once. Ngôi sao 60 tuổi từng gặt hái nhiều thành công với dòng phim võ thuật Hong Kong thập niên 1990, trước khi thủ vai chính trong loạt phim hành động của điện ảnh thế giới. Tính tới hiện tại, Dương Tử Quỳnh diễn xuất trong hơn 70 dự án điện ảnh và truyền hình, trong đó có nhiều cái tên nổi bật như Memoirs of a Geisha, Tomorrow Never Dies. Ngoài ra, cô cũng tham gia lồng tiếng Kung Fu Panda 2, Minions: The Rise of Gru, hay Paws of Fury: The Legend of Hank… Ảnh: Time.